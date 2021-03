Coronavirus 8. März 2021 / 11:08

Deutscher Mediziner entwickelt Corona-Antigen – deutscher Staat zeigt ihn an

In Groß-Grönau, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein, hatte der deutsche Pharma-Unternehmer Stöcker ein eigenes Labor, in dem er nach einem Heilmittel gegen Corona suchte. Dort forscht er, seitdem er im Jahr 2017 seine Firma “Euroimmun” für mehr als eineinhalb Milliarden Dollar an einen US-Konzern verkauft hat. Kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie begab er sich auf die Suche nach einem Gegenmittel gegen das Covid-Virus.

Schildbürger-Anzeige: “Forschen ohne Genehmigung”

Wie der Spiegel jetzt berichtet, freut diese Entdeckung die Staatsanwaltschaft Lübeck nicht besonders, denn aktuell dürften zwei Anzeigen von staatlicher Stelle gegen den Unternehmer geprüft werden. Der Wortlaut: