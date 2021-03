Corona-Demo 11. März 2021 / 10:44

Sensationelles Video entlarvt Kurz, Nehammer und Medien als Märchenerzähler

Jetzt ist ein sensationelles Videomaterial von der Seite „Prüfe alles, glaube wenig, denke selbst“ aufgetaucht, das ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, der im Parlament die Teilnehmer der Samstags-Demo als Antisemiten und Hooligans beschimpfte, und ÖVP-Innenminister Karl Nehammer als Märchenerzähler entlarvt. Und die Medien zu bedauernswerten Handlangern der Mächtigen macht.

“Wundere mich nicht, dass Nationalsozialismus in Österreich funktioniert hat”

In diesem Video liest Gerald Grosz auf oe24 einen Brief eines Polizisten vor (unzensuriert hat darüber berichtet). Die sensationellen Bilder werden aber danach geliefert: Migranten interviewen auch Migranten – darunter ist ein junger Mann, der aus einem südamerikanischen Land, wo Diktatur herrscht, nach Österreich geflohen ist und – nach eigenen Aussagen – nun hier erlebt, wovor er eigentlich geflüchtet ist. Bemerkenswert sein Satz: „Ich wundere mich nicht, warum der Nationalsozialismus in Österreich so gut funktioniert hat, wenn ich sehe, wie die Menschen manipuliert werden“.