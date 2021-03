Innenministerium 11. März 2021 / 22:46

Kopfschütteln über Mitarbeiterbrief an Polizisten: Rügt hoher Beamter Nehammer wegen Unwahrheiten?

Ein Mitarbeiterbrief vom Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sorgt bei den Polizisten für Kopfschütteln. Darin beschwert er sich, dass die Beamten nach der Samstag-Demo in Wien mit Unwahrheiten konfrontiert werden.

Polizisten diskreditiert

Welche Unwahrheiten das sind, sagt Ruf im ganzen Schreiben nicht. Er nennt kein einziges Beispiel, sagt nur pauschal:

Rügt der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit seinen Chef?

Wen meint Ruf mit „politisch Verantwortlichen“? Doch nicht etwa seinen obersten Chef, ÖVP-Innenminister Karl Nehammer? Dieser war es doch, der bei einer Corona-Demo von einem „Sturm auf das Parlament“ sprach und dann keinen einzigen Beweis dafür liefern konnte. Und Nehammer war es auch am vergangenen Samstag, der von einem „Sturm auf ein Versicherungsgebäude“ schwadronierte, obwohl in zahlreichen Videoaufnahmen eindeutig zu sehen ist, dass die Menschen nur einen Fluchtweg aus der Einkesselung durch die Polizei suchten.

Beamter brach sein Schweigen

Oder meint Ruf einen Polizisten, der der roten Gewerkschaft FSG angehört und der über die Situation der Beamten nicht mehr länger schweigen wollte? Wie berichtet, schilderte der Beamte seine Sichtweise von der Samstags-Demo so:

Ein solches Klima, wie nun in unserem Bereich der Exekutive vorherrschend, habe ich selbst unter Ernst Strasser nicht erlebt. Am vorigen Samstag fanden in Wien, wie Ihnen bekannt sein dürfte, die Demonstration gegen die Regierung und ihre Corona-Politik statt. Der Zwischenfall auf der Oberen Donaustraße, Gebäude Wiener Städtische, wird nun medial diskutiert. Was in keiner Zeitung zu lesen ist und was ganz offensichtlich vertuscht werden soll, ist die Tatsache, dass wir den Befehl hatten, den vom Prater zurückkommenden Demonstrationszug anzuhalten.