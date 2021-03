Umfrage 12. März 2021 / 10:54

74 Prozent der Österreicher sind für ein sofortiges Ende des „Lockdown“

Eine gewaltige Mehrheit der Österreicher ist für ein sofortiges Ende des „Lockdown“. Das ergab eine Umfrage von Research Affairs vom 9. bis 11. März, die oe24 veröffentlichte.

Demnach sagen acht Prozent der Befragten, dass sie in ihrer Existenz gefährdet seien und daher für ein rasches Ende der Maßnahmen der Bundesregierung seien, 17 Prozent gaben an, deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen zu müssen, und 49 Prozent fühlen sich stark eingeschränkt und sprechen sich deshalb gegen das Zusperren des Landes aus.

Insgesamt sind also 74 Prozent gegen die Weiterführung eines “Lockdown”. Und nur 26 Prozent sind laut Umfrage für eine Fortführung der Regierungsmaßnahmen, um eine potentielle Explosion der Infektionszahlen zu vermeiden.

Starker Auftritt der Kritiker auf der Straße

Das Ergebnis dieser Befragung ist nicht überraschend, wenn man die Teilnehmer der Samstags-Demo in Wien betrachtet. Da gingen mindestens 50.000 Menschen aus Protest gegen die Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße, manche sprechen sogar von bis zu 80.000. Das war schon ein gewaltiger Auftritt – und wie die Umfrage zeigt, befinden sich die Demonstranten mit ihrem Anliegen ganz im Einklang mit einer großen Mehrheit der Österreicher.