Coronavirus 12. März 2021 / 11:12

Bundespräsident Van der Bellen unterstützt “weltweiten Impfplan” gegen Corona

Für einen weltweiten Impfplan, der von der UNO koordiniert werden soll, sprach sich jüngst Bundespräsident Alexander Van der Bellen via “Twitter” aus. Darin betont das Staatsoberhaupt, dass man nur durch ein “gemeinsames Vorgehen” die Corona-Pandemie besiegen könnte.

UNO will weltweite Impfstoff-Aufteilung koordinieren

Hintergrund der Unterstützung Van der Bellens ist die Kritik von UN-Generalsekretär António Guterres an einer „völlig unausgewogenen und unfairen“ Verteilung von Corona-Impfstoffen, der daher ein “weltweites Engagement” verlangt. Konkret fordert Guterres die G20 auf, eine “Notfall-Taskforce” einzurichten, die einen solchen globalen Impfplan erstellt und dessen Umsetzung und Finanzierung koordiniert.

Kritiker befürchten jedoch eine weitere Kompetenz- und Souveräntitätsbgabe der Nationalstaaten an supranationale Organisationen und vermuten hinter dem “globalen Impfplan” auch die Vorbereitung eines globalen Corona-Impfpasses.

I join the @UN in calling for a global vaccination plan. A pandemic requires a global coordinated response. #OnlyTogether we can overcome the pandemic and crisis, enabling us to once again gather together and create a better future for all of us. (1/2) pic.twitter.com/tkWDplsF6i

— A. Van der Bellen (@vanderbellen) March 11, 2021