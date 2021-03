Arbeitsmarkt 17. März 2021 / 16:58

Sperre der Rotlicht-Betriebe drängt Prostitution in die Illegalität

Die Corona-Krise trifft einige Branchen besonders hart. Dazu zählen die Rotlicht-Betriebe, die aufgrund der schon sehr langen Sperre um ihre Existenz bangen.

Branche ist Tabuthema

Unzensuriert sprach mit der Geschäftsführerin des “Goldentime” in Wien-Simmering, Sabine Steingärtner. Ihr Etablissement leidet besonders unter den Corona-Maßnahmen der Regierung. Denn seit November ist der Betrieb geschlossen, und davor, vom 1. Juni bis Ende Oktober 2020, sank der Umsatz wegen der fehlenden Touristen bereits um 40 Prozent.

Steingärtner glaubt, dass ihre Branche immer noch ein Tabuthema sei und daher von der Regierung stiefmütterlich behandelt werde. Dabei wäre ein Aufsperren nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht von Notwendigkeit, so Steingärtner. Sie sagt:

So verdrängt man eine ganze Berufssparte in die Illegalität. In Wohnungen, wo es keine Kontrollen gebe, und wo es für die Sexarbeiterinnen auch noch gefährlich ist.