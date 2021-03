Parlament 19. März 2021 / 20:13

Im neuen Universitätsgesetz werden Frau und Mann abgeschafft: Geschlechter heißen von „androgyn“ bis „Zwitter“

Über die Novelle des Universitätsgesetzes wurde schon viel gesprochen. Doch ein wichtiger Punkt ging bisher völlig unter. Die Abschaffung der alleinigen Geschlechterbezeichnung für Frau und Mann. In Zukunft können die Studenten womöglich aus 60 Geschlechtsidentitäten wählen.

“Gleichstellung der Geschlechter”

Die Grünen haben die gar nicht mehr so konservative ÖVP des Sebastian Kurz in diesem Punkt wohl über den Tisch gezogen. Denn statt von „Gleichstellung von Frauen und Männern“ in der geltenden Fassung, wird in Zukunft in diesem Punkt von „Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung“ die Rede sein.

Facebook hat es bereits vorgemacht und seinen Nutzern mehr Auswahl bei der Beschreibung ihres Geschlechts gegeben. Insgesamt sind es 60, die gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland ausgearbeitet wurden und von „androgyner Mensch“ bis „Zwitter“ reichen. Hier die Liste, die in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlicht wurde:

androgyner Mensch

androgyn

bigender

weiblich

Frau zu Mann (FzM)

gender variabel

genderqueer

intersexuell (auch inter*)

männlich

Mann zu Frau (MzF)

weder noch

geschlechtslos

nicht-binär

weitere

Pangender

Pangeschlecht

trans

transweiblich

transmännlich

Transmann

Transmensch

Transfrau

trans*

trans*weiblich

trans*männlich

Trans*Mann

Trans*Mensch

Trans*Frau

transfeminin

Transgender

transgender weiblich

transgender männlich

Transgender Mann

Transgender Mensch

Transgender Frau

transmaskulin

transsexuell

weiblich-transsexuell

männlich-transsexuell

transsexueller Mann

transsexuelle Person

transsexuelle Frau

Inter*

Inter*weiblich

Inter*männlich

Inter*Mann

Inter*Frau

Inter*Mensch

intergender

intergeschlechtlich

zweigeschlechtlich

Zwitter

Hermaphrodit

Two Spirit drittes Geschlecht (indianische Bezeichnung für zwei in einem Körper vereinte Seelen)

Viertes Geschlecht

XY-Frau

Butch (maskuliner Typ in einer lesbischen Beziehung)

Femme (femininer Typ in einer lesbischen Beziehung)

Drag

Transvestit

Cross-Gender

FPÖ-Wissenschaftssprecher greift sich nur noch auf den Kopf

Der Obmann des Ring Freiheitlicher Studenten (RFS), Matthias Kornek, kritisiert diese Vorgangsweise in einem gemeinsamen Video mit dem FPÖ-Wissenschaftssprecher und Nationalratsabgeordneten Martin Graf, der sich bei diesen Überlegungen nur noch auf den Kopf greift.