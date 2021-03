Deutschland 20. März 2021 / 16:46

Kapital der Zukunft: Deutsche führend bei Erfindungen und Entwicklungen

Früher galt Deutschland als das Land der „Dichter und Denker“, doch auch schon damals waren wir vielmehr „Tüftler und Bastler“.

Deutscher Genius früher wie heute prägend

Von Johannes Gutenberg, der den Buchdruck erfand und damit den Anfang der Aufklärung markiert, über Heinrich Göbel mit seiner Glühbirne, Josef Madersperger mit seiner Nähmaschine, Werner von Siemens mit dem Dynamo und der Straßenbahn, Josef Ressel mit der Schiffsschraube, Karl Benz und Gottlieb Daimler mit ihrem Auto, Konrad Zuse mit dem ersten Computer bis zu Arthur Fischer mit seinen Dübeln – deutsche Erfindungsleistungen haben die Welt verändert und geprägt.

Genius liegt offenbar in den Genen

Heute gibt es dafür von politischer Seite keine Unterstützung mehr. Doch trotz aller vom linken Zeitgeist initiierten Technikfeindlichkeit ist der deutsche Genius ungebrochen.

So haben deutsche Tüftler und Bastler allein aus der Bundesrepublik im Corona-Jahr 2020 beim Europäischen Patentamt fast 26.000 Erfindungen angemeldet. Nur in den USA gab es mit 44.300 angemeldeten Erfindungen mehr Registrierungen – bei fast viermal so vielen Einwohnern. Pro Kopf kommt in Deutschland eine Erfindungsleistung auf jeden 3.200sten, in den USA auf jeden 7.500sten Einwohner.

Künftige Großmacht wenig kreativ

Weit abgeschlagen rangiert übrigens China, das sich anschickt zur neuen Weltmacht zu werden. 2019 hatte es zwar 60.000 Patente, so viele wie kein anderer Staat, angemeldet. Aber das entspricht gerade einmal einer Erfindungsleistung auf jeden 23.200sten Chinesen. Allein die Bundesdeutschen sind mehr als sieben Mal kreativer und innovativer.