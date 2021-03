Multikulti 24. März 2021 / 00:57

“Persisches Neujahr”: Migranten zünden ungestört Lagerfeuer mitten am Stephansplatz an

Am Sonntag feierten hunderte Migranten das persische Frühlingsfest am Wiener Stephansplatz. Am Ende der Veranstaltung kam es zu Ausschreitungen.

Einwanderer provozieren mit lautem Feiern vor Stephansdom

In der Nacht vom 20. auf den 21. März wird seit mehr als 3.000 Jahren in mehreren orientalischen Staaten die Tag-und-Nacht-Gleiche “Nouruz” als Beginn des Frühlings gefeiert. In Österreich kam es bisher zu keinen öffentlich stattfinden persischen Neujahrsfeiern. Das hat sich aber am letzten Sonntag geändert: Die Migranten werden immer selbstbewusster und fahren aus den Flächenbezirken ins Zentrum der Stadt, um auch den Rest der einheimischen Bevölkerung an ihrem Treiben teilhaben zu lassen.

Polizei schritt trotz Corona-Verstößen und Lagerfeuer nicht ein

Noch am selben Abend kursierten auf diversen Social-Media-Plattformen zahlreiche Videos, auf denen lautstarkes Gebrüll, Musik und Gewaltszenen zu sehen sind. Die Migranten tanzen eng umschlungen und oftmals ohne Maske und zünden in weiterer Folge ein Feuer mitten auf dem Stephansplatz an. Die Polizei schreitet zu keinem Zeitpunkt ein. Wo bleiben da die strengen Abstands-Halter- und Masken-Exekutoren der Corona-Demos, bei denen es tausende Anzeigen wegen genau der gleichen “Vergehen” gab?

Omnipräsent ist bei alledem die Flagge mit dem Emblem der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, und das Konterfei von dessen zu lebenslanger Haft verurteilten Gründers Abdullah Öczalan. Wieder einmal wird Wien zum Austragungsort ausländischer Differenzen.

Türken gegen Kurden: Feier eskaliert zu Schlägerei

Kein Wunder also, dass nach einiger Zeit mutmaßlich türkischstämmige Passanten begannen, die als “Kundgebung” angemeldete Feier zu stören. Laut Augenzeugen dürften dabei auch schwulenfeindliche Aussagen gefallen sein, wie der “Tweet” einschlägiger Aktivisten unten zeigt. Die Revolution frisst ganz offensichtlich ihere Kinder….

Gegen Ende der #Newroz Feier kam es zu Angriffen auf LGBTQ-Genoss:innen. Sie trugen eine Regenbohnenfahne und wurden deshalb homophob beleidigt und körperlich attackiert. Wir stellen uns gegen den heterosexistischen Angriff und drücken den Betroffenen unsere Solidarität aus!

1/x pic.twitter.com/Ym8jzSAaGK — Rise Up 4 Rojava Wien (@Riseup4rojavaV) March 21, 2021

Die Nehammer-Polizei zeigt sich indes zufrieden mit dem Verlauf des Abends: