Coronavirus 26. März 2021 / 11:12

Acht Anzeigen: Selbst die Grünen pfeifen auf Masken und Abstandsregeln bei Zusammenkünften

Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober kann nicht einmal seine eigene Fraktion davon überzeugen, sich strikt an seine Covid-Verordnungen zu halten. In Tirol wurden nun acht grüne Politiker angezeigt, weil sie ohne Masken und ohne Einhaltung des Mindestabstandes an einem Tisch gesessen sind.

Polizei rückte nach anonymem Hinweis aus

Die Vergehen sind laut Kronen Zeitung bei einer zweitägigen Klubklausur in der Cafeteria des Bildungshauses in Pfons (Innsbruck-Land) passiert. Die Polizei rückte nach einem anonymen Hinweis aus, stellte Übertretungen der Covid-Verordnung fest und zeigte die grünen Sünder bei der Gesundheitsbehörde an.

“Nicht einfach, sich immer an Schutzmaßnahmen zu halten”

Interessant auch, wie sich die Tiroler Grünen dann in einem Schreiben an die Krone äußerten:

(…) Das sollte nicht passieren, auch wenn es zugegebenermaßen nicht einfach ist, sich zu jedem Zeitpunkt immer zu 100 Prozent an alle geltenden Schutzmaßnahmen zu halten.

Genau das ist der Punkt, der von den Bürgern kritisiert wird. Schön, dass das nun auch die Grünen so sehen und ihrem Parteifreund in der Regierung ausrichten, wie lebensfremd seine Verordnungen doch sind. Nämlich, dass man sich nicht immer zu 100 Prozent an alle lebensfremden Schutzmaßnahmen halten könne, dafür aber von einem Teil übereifriger Polizisten dafür gleich hart bestraft wird.