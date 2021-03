Coronavirus 28. März 2021 / 18:48

180°-Wende beim ZDF: Politbarometer widerspricht sich selbst zum „Lockdown“

Sie drehen es sich, wie sie wollen, die Herrschenden und die Mainstream-Medien: Mal gilt hü, mal hot, je nachdem, was besser ins politische Drehbuch passt. Und in den Dienst der Regierungspropaganda werden auch die Meinungsumfragen eingespannt, wie aktuell das ZDF-Politbarometer beweist.

Mehrheit für Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Vor einem Monat, am 26. Februar, bekundete das ZDF:

Mehrheit gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Nur einen Monat später, nämlich am 26. März, titelt das ZDF auf seiner Internetseite:

Und weiter:

Die Leute haben die Corona-Beschränkungen satt? Eine Mehrheit will “endlich Lockerungen”? Das ZDF-Politbarometer zeigt: Das stimmt so nicht. Weder jetzt, noch in der Vergangenheit.