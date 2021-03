Schule 30. März 2021 / 12:02

Maske und Test verweigert: Lehrer darf von zu Hause aus unterrichten

Das ist eine Überraschung! Ausgerechnet in Vorarlberg, wo zwei Lehrer entlassen wurden, weil sie die CoV-Tests und als Alternative das Tragen einer FFP2-Maske verweigert haben, darf nun ein Lehrer, der die CoV-Regeln ebenfalls ablehnt, von zu Hause aus unterrichten.

Nach Test Kopfweh und entzündete Nebenhöhlen

Wie der ORF berichtete, handelt es sich dabei um Martin Lampert von der HAK Feldkirch. Der Wirtschaftsinformatik-Lehrer habe einmal einen Test gemacht und anschließend sechs Wochen Kopfweh und entzündete Nebenhöhlen gehabt. HAK-Direktor Michael Weber erlaubte seinem Lehrer nun digitalen Unterricht.

Bildungsdirektion: “Fälle nicht vergleichbar”

Unzensuriert fragte nun in der Bildungsdirektion Vorarlberg nach, warum hier mit zweierlei Maß gemessen wird, da ja zwei Lehrer, die so reagierten wie der HAK-Lehrer Lampert, entlassen wurden? Die zuständige Dame der Bildungsdirektion verwies auf die Amtsverschwiegenheit, weshalb sie nicht viel sagen könnte, nur so viel:

Das in Feldkirch ist ein ganz anderer Fall, der mir auch bekannt ist und mir mitgeteilt wurde. Er ist mit den anderen beiden Fällen nicht vergleichbar.