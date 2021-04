Justiz 2. April 2021 / 18:56

Bezirksgericht lässt NS-Täter Alois Brunner für tot erklären

Ein brisantes Verfahren ist derzeit im Kompetenzbereich der grünen Justizministerin Alma Zadic angesiedelt. Unter der Aktenzahl 35 T 2/20b äuft ein sogenannte Todeserklärungsverfahren ab. Geführt wird dieses Verfahren beim Bezirksgericht Döbling (BG Döbling). Den Antrag gestellt hat die Staatsanwaltschaft Wien (StA Wien). Von diesem Todeserklärungsverfahren ist Alois Brunner, geboren am 8. April 1912, betroffen. Als letzter Wohnort wurde die Gustav-Tschermak-Gasse 14, 1180 Wien, angegeben.

Das BG Döbling nennt zur Person Alois Brunner folgende Hinweise:

Alois Brunner ist letztmalig 1999 von einem Journalisten in Damaskus gesichtet worden und nach mehreren widersprüchlichen Quellen bereits im Jahr 2001, 2009 oder 2010 in Damaskus verstorben.

Alois Brunner organisierte Deportation der Wiener Juden

Eine Geschichtsplattform der Stadt Wien nennt Alois Brunner als Organisator der Deportation der Wiener Juden während der NS-Herrschaft:

Alois Brunner, * 8. April 1912 in Nádkút (heute Rohrbrunn bei Deutsch Kaltenbrunn, Burgenland), † 2009 Damaskus, SS-Hauptsturmführer, ab November 1938 Mitarbeiter und ab 1941 Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien, organisierte die Deportation der Wiener Juden. Am 9. Oktober 1942 meldete Brunner, dass Wien “judenfrei” sei. 1954 flüchtete er nach Syrien, wo er jahrzehntelang unter dem Namen Georg Fischer unbehelligt lebte.