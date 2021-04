Statistik 6. April 2021 / 11:40

Keine CoV-Übersterblichkeit: Weniger Tote als in den vergangenen vier Jahren

Mitten in den Schreckensmeldungen über Höchststände in den Intensivstationen im Osten Österreichs taucht eine überraschende Statistik auf: Seit 1. Februar gibt es weniger Tote als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre.

In erster März-Woche 235 weniger Tote

Nachzulesen sind die Zahlen bei der Statistik Austria. Demnach sind in jeder Woche ab dem 1. Februar 2021 weniger Menschen gestorben, als im Vergleichszeitraum im Durchschnitt in den Jahren 2017 bis 2020. In der Kalenderwoche neun, vom 1. bis 7. März, starben in Österreich sogar 235 Menschen weniger als im Durchschnitt in den Jahren zuvor.