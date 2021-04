Österreichischer Journalisten Club 21. April 2021 / 11:02

Journalisten-Präsident kritisiert „unsägliche Strategie des Message-Control der aktuellen Regierung“

Der Präsident des Österreichischen Journalistenclubs (ÖJC), Fred Turnheim, sagt Adieu – aber nicht ohne heftige Kritik an der aktuellen Regierung und ihrer „unsäglichen Strategie des Message Control“ zu üben.

Abschiedsbrief an ÖJC-Mitglieder

In seinem Abschiedsbrief an die ÖJC-Mitglieder zählt Turnheim aktuelle Probleme im österreichischen Journalismus auf, „die dringend Handlungsbedarf erfordern“. Der letzte Punkt rüttelt besonders auf – trotz der deutschen Rechtschreibung widersprechenden “Gendersterchens”:

Last but not least ist für mich eines der größten Handlungsfelder, das alle Journalist*innen gemeinsam und schnellstmöglich angehen sollten, die unsägliche Strategie des Message-Control der aktuellen Regierung.