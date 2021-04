Parlament 22. April 2021 / 17:14

ÖVP-Abgeordneter Pöttinger: „Mehr Intensivbetten führen zu mehr Toten“

Jetzt braucht es keinen mehr zu wundern, warum die schwarz-grüne Regierung auch ein Jahr nach Ausbruch des Coronavirus die Intensivbetten nicht ausgebaut hat! Den Grund dafür nannte heute, Donnerstag, der oberösterreichische ÖVP-Abgeordnete Laurenz Pöttinger im Parlament. Pöttinger sagte wortwörtlich Richtung FPÖ:

Ganz ehrlich! Ihre Partei fordert immer wieder, dass man die Intensivbetten aufrüsten soll. Sie wissen genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf Intensivbetten liegen, diese Krankheit nicht überleben. Das heißt: Ihre Aufstockung wäre dann in Wirklichkeit eine Erhöhung, eine wesentliche Erhöhung auch noch der Toten in diesem Land…