FPÖ 28. April 2021 / 22:03

FPÖ startet Petition gegen Türkei-Beitritt zur EU

Der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, und seine beiden EU-Mitstreiter Georg Mayer und Roman Haider haben aktuell auf Facebook eine Petition beworben, die sich gegen einen Beitritt der Türkei zur EU richtet. Die Kampagne stammt von der EU-Fraktion Identität und Demokratie (ID), der die drei Mandatare angehöhren.

Der Freiheitliche argumentiert:

Unterschreibe die Petition „Nein zur Türkei in der EU!“

Trotz ständiger Erpressungen gegen die EU, Provokationen gegen EU-Mitgliedsstaaten wie Zypern oder Griechenland, Aggressionen gegen Minderheiten und Förderung islamistischer Strukturen wie in Nordsyrien, ist die Türkei noch immer potentieller Beitrittskandidat und am Ende erhält sie weiterhin Gelder in Form von Heranführungshilfen. Mach mit und unterschreibe jetzt unsere Petition, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endgültig und unverzüglich gestoppt werden!