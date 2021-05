Krankenhaus 30. April 2021 / 20:20

Hilferuf aus Klinik Ottakring: “Wer sich nicht impft, wird in den Keller zum Bettenputzen versetzt?”

“Wir lassen uns nicht erpressen und krank oder tot impfen”, schrieben verzweifelte Krankenschwestern der Klinik Ottakring an die Unzensuriert-Redaktion. Der Wiener Gesundheitsverbund beschwichtigt: Es gebe keinen Impfzwang, nur eine Empfehlung für die Onkologische Station.

“Impfverweigerer” werden versetzt

Ehrlich gesagt, trauten wir unseren Augen nicht, als diese Woche ein Brief des Pflegepersonals der Klinik Ottakring mit einem Hilferuf bei uns eintraf. Unterschrieben von „verzweifelten Krankenschwestern und Krankenpflegern“ heißt es gleich im ersten Absatz:

Jenes Pflegepersonal, das sich im Wilhelminenspital der Gemeinde Wien (das ist die frühere Bezeichnung für die Klinik Ottakring, Anm. d. R.) nicht gegen Corona impfen lässt, wird demnächst an Arbeitsstellen ohne Patientenkontakt versetzt. Wo das sein wird, ist uns ein Rätsel. In ein Lager oder in den Keller zum Betten putzen? Unsere Ausbildung mit Diplom ist seit Corona nichts mehr wert.