Süddeutsche Zeitung 14. Mai 2021 / 15:24

Mitterlehner: „Überrascht, dass sich der Kanzler selbst die Absolution erteilt hat“

In der Süddeutschen Zeitung (SZ) hat der frühere ÖVP-Parteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der von Sebastian Kurz nach eigenen Aussagen auf unschöne Art und Weise gestürzt wurde, ein bemerkenswertes Interview gegeben. Es war klar, dass Mitterlehner kein Loblied auf seinen Nachfolger singen wird, doch die Heftigkeit der Aussagen überraschten dann doch.

“Höhepunkt einer Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet”

Mitterlehner wurde vom Journalisten gefragt:

Was hat Sie, als der Beschuldigtenstatus von Sebastian Kurz wegen möglicher Falschaussagen im Ibiza-Ausschuss bekannt wurde, mehr überrascht: Dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich diese Anklage vorbereitet? Oder dass der Bundeskanzler gesagt hat, er werde keinesfalls zurücktreten?

Darauf Mitterlehner:

Ich bin nicht wirklich überrascht. Die strafrechtlichen Ermittlungen sind für mich der Höhepunkt einer Entwicklung, die sich schon länger abzeichnet. Es fehlt an Respekt gegenüber demokratischen und rechtlichen Institutionen. Neu, aber nicht überraschend ist für mich, dass sich der Kanzler mit der Bewertung, er habe ein “reines Gewissen”, gleichermaßen selbst die Absolution erteilt, also jedenfalls im Amt bleiben will. Das finde ich schon im Hinblick auf den Ethik-Kodex der Partei nicht sonderlich stimmig.