Coronavirus 20. Mai 2021 / 10:50

Erschreckende Studie: 80 Geimpfte an Corona erkrankt, 20 davon schwer

Eine erschreckende Studie geht in den regierungsfreundlichen Medien komplett unter. „Versteckt“ in den Radio-Wien-Nachrichten am 20. Mai um 20 Uhr konnten aufmerksame Hörer diese Meldung vernehmen:

80 Vollimmunisierte sind am Coronavirus erkrankt, 20 davon schwer und acht Menschen verstarben.

Drei-G-Regeln mit Fragezeichen

Das habe das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) in einer Studie dargelegt. Zuvor hatte der Sender noch über die Freude der Menschen berichtet, die jetzt wieder in Wirtshäusern und Fitness-Studios gehen können. Natürlich mit Beachtung der Drei-G-Regeln – man muss geimpft, getestet oder genesen sein und das nachweisen können.

Studie erschwert Weg zurück in die Normalität

Aber kann man nach dieser offiziellen Studie der BASG einfach zur Tagesordnung übergehen und die Drei-G-Regel aufrecht halten? Was, wenn man als Geimpfter nicht nur am Coronavirus erkranken, was schon schlimm genug ist, sondern als Vollimmunisierter auch andere anstecken kann?

Die BASG-Untersuchung wirft jedenfalls wieder eine Menge Fragen auf, die den Weg zurück zur Normalität erschweren könnten.