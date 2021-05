Parteien 20. Mai 2021 / 11:25

SPÖ-Front gegen FPÖ bröckelt: Roter NÖ-Chef für Zusammenarbeit mit Blauen

Der SPÖ-Parteibeschluss gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen ist bald das Papier nicht mehr wert, auf dem diese „Ausgrenzung“ steht. Denn immer mehr SPÖ-Funktionäre wollen eine Kooperation mit den Blauen – jetzt hat sich der rote NÖ-Chef dafür ausgesprochen.

Sozialdemokratie darf sich Diskussion nicht verschließen

Diesbezügliche Spekulationen des SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl auf dem Kurznachrichtendienst „Twitter“ haben jedenfalls für innenpolitisches Aufsehen gesorgt. Schnabl schrieb am 18. Mai:

Zusammenarbeit durchaus denkbar

Schnabl äußerte sich zur Diskussion, wie es weitergehen soll, wenn die Regierungskoalition zwischen ÖVP und Grünen aufgrund einer Anklage gegen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz auseinanderbricht.

Gegenüber dem ORF bekräftigte er dann nochmals seinen Standpunkt:

Als Sozialdemokrat halte ich eine Koalition mit der FPÖ für schwierig, aber das Gespräch muss man suchen. Konsens gibt es auf jeden Fall in vielen Punkten und wenn man diese in den Vordergrund stellt, dann ist eine Zusammenarbeit, in welcher Konstellation auch immer – es muss nicht eine Koalition sein – durchaus denkbar.