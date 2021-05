Coronavirus 23. Mai 2021 / 17:16

Corona-Hardliner Söder rechtfertigt Urlaub von Tochter im Risikogebiet

CSU-Chef Markus Söder positionierte sich als Hardliner in der Corona-Krise. Er beraubte die Bayern nicht nur ihrer Grund- und Freiheitsrechte im Namen von Corona, er wollte etwa im Februar auch Österreich zum „Mutationsgebiet“ erklären und die Grenzen dicht machen. Alles zum Schutze der Menschen.

Urlaub im Risikogebiet

Der hört sich aber auf, wenn es um die persönlichen Freiheiten und jene der Familie geht. Denn Tochter Gloria urlaubt gerade in Monaco und Papa Söder hat nichts dagegen. Und das, obwohl der Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste seit November zu den vom Robert Koch Institut (RKI) eingestuften Risikogebieten gehört.

Quod licet Iovi, non licet bovi

Das ist jener Söder, der noch im März die Deutschen ermahnte, sich brav an alle Corona-Maßnahmen zu halten, möglichst zuhause zu bleiben und selbst auf innerdeutsche Reisen zu verzichten. Wenn jeder mitmache, dann hätten wir eine gute Chance, hatte der bayrische Ministerpräsident erklärt. Gilt offenbar nicht für Tochter Gloria.

Neo-Absolutismus

Von RTL angesprochen, rechtfertigte er die Reise sogar noch und zeigt damit, wie absolutistisch die heutigen Politiker agieren:

Ich wünsche jedem, dass er jetzt in den Pfingstferien endlich eine Zeit zum Entspannen hat, dass er die Urlaubszeiten schön wahrnimmt – das kann man an der Küste machen oder das kann man in Bayern machen, aber nachdem jetzt insbesondere in ganz Europa, die Lage sich verbessert hat, möchte ich keinem den Urlaub in Mallorca, in Italien in Griechenland oder sonst wo vermiesen.