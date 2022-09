Illegale Einwanderung 13. September 2022 / 13:50

Heimlich aufgezeichnetes Video zeigt Ausmaß der enormen Migrationswelle

Das Video eines Burgenländers, der in den Morgenstunden zur Arbeit fährt, schockt derzeit die Internet-Nutzer. Und es zeigt einmal mehr, wie drastisch das Problem der illegalen Einwanderung in Österreich aktuell ist.

“Das sind diejenigen, die den Klimabonus künftig kriegen”

Der Mann, der das Geschehen auf den Straßen filmte, ruft seine Frau am Autotelefon an, begrüßt sie mit „Hallo Mausi“ und kommentiert dann, was er gerade zu Gesicht bekommt:

Das musst du dir einmal anschauen und Leuten zeigen, die in Österreich sozialromantische Träume mit der Willkommens-Kultur haben. Das siehst du nicht im ORF, obwohl die das zeigen müssten. Der Doskozil (Anm., Hans Peter Doskozil ist burgenländischer Landeshauptmann, SPÖ) hat es gesagt gestern. Es sind katastrophale, verheerende Zustände in Österreich. Schau dir den Müll an, der da liegen bleibt. Bis zu 500 Asylanten kapern unser Land, täglich. Wo hast du diese Bilder jemals gesehen, das siehst du nur bei anonymen Aufnahmen. Auch die Polizei verhindert solche Aufnahmen, wir werden nur ver……, aber richtig ver…….Und das sind auch diejenigen, die den Klimabonus demnächst kriegen. 99 Prozent Wirtschaftsflüchtlinge. Lauter Männer. Männer, Männer, Männer. Die nächsten, wo behauptet wird, das sind bestens ausgebildete Fachkräfte. Sch….. alle auf ihr Land, flüchten alle, kommen alle zu uns. Ein Wahnsinn!

Kickl: “Was ist hier eigentlich los?”

Dieses Video ist auch FPÖ-Parteichef Herbert Kickl aufgefallen. Er veröffentlichte es auf seiner Facebook-Seite und meinte in seinem Kommentar:

Was will man uns hier eigentlich verschweigen? Es ist der pure Wahnsinn! Während die SPÖ keine „Flüchtlingskrise“ sieht und die ÖVP in Sachen Asyl- und Migration reine Showpolitik betreibt, werden unsere Grenzen regelrecht überrannt. Solche Bilder bekommt man in den Mainstream-Medien allerdings nicht zu sehen. Was ist hier eigentlich gerade los?

Schon 25 Prozent mehr Illegale als im Rekordjahr 2015

Unzensuriert berichtete schon mehrmals, dass im Schatten der existenzbedrohenden Teuerungen die Migrationswelle und das Schlepperunwesen fröhliche Urständ’ feiert. Täglich erreichen die Unzensuriert-Redaktion Bilder besorgter Anrainer mit aufgegriffenen Migranten. Zuletzt ein Foto, das zwischen den Gemeinden Andau und Halbturn im Burgenland aus einem Auto heraus aufgenommen wurde und eine Gruppe von Migranten am Straßenrand sitzend und von der Polizei bewacht zeigt. Heuer gab es bis Ende August bereits 60.000 Personen, die illegal nach Österreich kamen – das sind um unglaubliche 25 Prozent mehr als im katastrophalen Rekordjahr 2015.

