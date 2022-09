USA 16. September 2022 / 22:31

Linke empört: Sie sollen illegale Migranten beherbergen?!

In den USA heißt unser Floriani-Prinzip „nimby“, was für „not in my backyard“ (nicht in meiner Nachbarschaft) steht. Und dieser Tage taucht es im Zusammenhang mit der noblen Urlauberinsel Martha’s Vineyard auf, jenem hübschen Eiland für die Reichen und Schönen an der Südküste des linksregierten US-Bundesstaats Massachusetts nordöstlich von New York.

Stolz auf „Haltung“

Dort war man bisher so stolz auf seine „Haltung“: Einwanderer, Flüchtlinge aller Art, Schwarze – alle seien sie herzlich willkommen.

This sign is in Martha’s Vineyard. Note that they “Stand with immigrants, with refugees,” etc.

What happened to their solidarity? pic.twitter.com/ZoaFGpCzUb

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 15, 2022