Sozialbetrug 19. September 2022 / 18:27

Urlaub in der Ukraine? Flixbusse von Wien nach Kiew total ausgebucht

Wer macht schon Urlaub in einem Kriegsgebiet, an einem Schauplatz, von wo in unseren TV-Kanälen die schrecklichsten Bilder zu sehen sind? Anscheinend sehr viele. Denn möchte man einen Platz im Flixbus von Wien nach Kiew ergattern, muss man lange warten.

Pendlerbusse zum Sozialamt

Auf dem Videoportal “TikTok” erzählt eine bundesdeutsche Staatsbürgerin, dass sie überrascht gewesen sei, als jemand aus dem Büro eines Bekannten meinte, eine gewisse Irina würde jetzt 14 Tage lang Urlaub in Kiew machen. Die Dame staunte, glaubte sie doch, dass dort ein schrecklicher Krieg herrsche und das Leben in Kiew oder in anderen Städten der Ukraine gar nicht zur Erholung einladen würden. Doch Irina habe ihrem Bekannten gesagt, dass derzeit sehr viele Menschen zwischen Berlin und Kiew pendeln würden. Und zwar deshalb, weil sie in Deutschland Sozialhilfe kassieren. Möglicherweise anhand falscher Angaben.

100 Prozent der Fahrten sind ausgebucht

Unzensuriert machte nun in Wien die Probe auf’s Exempel und war überrascht. Das “TikTok”-Video dürfte kein Schwindel sein, denn auch in Wien sind die Flixbusse ins Kriegsgebiet total ausgebucht. Auf der Homepage ist zu lesen:

Diese Verbindung ist beliebt! 100% der Fahrten sind bereits ausgebucht.

Eine Telefonnummer, um zu erfahren, wie lange man warten müsse, bis wieder ein Platz in die Ukraine frei wäre, gibt es nicht.

Rege Reisetätigkeit zwischen Wien und Kiew

Was in Deutschland offensichtlich der Fall ist, dass hier zwischen Kiew und Berlin gependelt wird, um womöglich mit einem Trick Sozialleistungen zu kassieren, ist in Österreich jedenfalls nicht auszuschließen. Anders ist schwer zu erklären, warum es zwischen den Städten Kiew und Wien ebenfalls so eine rege Reisetätigkeit gibt.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, unterstützen Sie bitte das Projekt unzensuriert mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert