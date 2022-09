Fake News 20. September 2022 / 16:19

Maßlose Übertreibung: Lauterbach-Ministerium muss Corona-Kampagne korrigieren

Dass die Corona-Politik mit maßloser Angstmacherei und letztlich unhaltbaren Prophezeiungen begleitet, ja erst möglich war, ist durchaus bekannt. Allerdings hört Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht auf damit.

Letzte Bastion der Corona-Gläubigen

Während die USA, Australien, Neuseeland die „Corona-Pandemie“ für beendet erklärt haben, will Lauterbach die Deutschen weiter seinem Corona-Regime unterordnen. So gilt ab 1. Oktober Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr und in Arztpraxen sowie eine bundesweite Masken- und Testnachweispflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Begleitet werden die Neuerungen in den gesetzlichen Vorschriften mit entsprechenden Begleitkampagnen, bedeutet vom Steuerzahler finanzierte Inserate in gefälligen Mainstream-Medien.

Aktuelle Corona-Kampagne mit erschreckenden Zahlen

So präsentiert die aktuelle „Corona-Aufklärungskampagne“, die in den vergangenen Tagen in mehreren Tageszeitungen erschien und im Internet veröffentlicht wurde, Zahlen zur „Lage der Nation“. Zahlen, die Angst machen:

Etwa 10 Prozent der in Deutschland erkrankten Personen werden aufgrund eines schweren Covid-19-Verlaufs im Krankenhaus behandelt.

Pure Falschmeldung

Falsch. Heute, Dienstag, musste das Ministerium mitteilen, dass dieser Anteil aktuell „deutlich niedriger“ liege – und zwar zwischen vier und fünf Prozent.

Entschuldigung? Fehlanzeige. Das Ministerium bedauert die „missverständliche“ Angabe, die auf einen „redaktionellen Fehler“ zurückzuführen sei.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, unterstützen Sie bitte das Projekt unzensuriert mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert