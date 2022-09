Paraguay 27. September 2022 / 13:52

Feuerwehr-Gerät aus Österreich bei Rettung eines Hundes im Einsatz

Mit einem hydraulischen Rettungsgerät, das die Freiwillige Feuerwehr in Kaumberg, Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich, den Kollegen in Paraguay gespendet hatte, wurde nun ein Hund, der zwischen den Gitterstäben des Eingangstors eines Hauses eingeklemmt war, befreit.

Spende aus Österreich auf Facebook-Seite erwähnt

Auf der Facebook-Seite der „Bomberos Voluntarios Emboscada“, wie sich die Feuerwehr dort nennt, freute man sich über die gelungene Rettungsaktion und erwähnte, dass dies nur aufgrund der Spende aus Österreich möglich gewesen sei.

Bergungsgerät aus Kaumberg

Wie berichtet, hat sich in der Nähe von Asunción, der Hauptstadt Paraguays, in Emboscada vor einigen Jahren eine Freiwillige Feuerwehr gegründet. Es fehlte an Geld und Gerätschaft. Bei einem Besuch im Frühjahr 2021 versprach FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker, selbst Florianijünger in seiner Heimatgemeinde Kaumberg im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich, Hilfeleistung für seine Kollegen in Südamerika. Er hielt Wort: Am Samstag, 3. September, konnte der Feuerwehr in Emboscada ein Bergungsgerät überreicht werden.

Dieses Gerät konnte nun – wie die dortige Feuerwehr berichtete – erfolgreich eingesetzt werden.

Feuerwehr von Nachfahren österreichischer Auswanderer gegründet

Aufmerksam geworden ist Hafenecker auf diese Feuerwehr, die von Nachfahren österreichischer Auswanderer gegründet wurde, im Rahmen einer Delegationsreise, die auf Initiative der Österreich-Paraguay-Gesellschaft (OE-PY) durchgeführt wurde. Gemeinsam mit dem Verein ÖGFLA (Österreichische Gesellschaft der Freunde Lateinamerikas) unterstützt die OE-PY schon seit Jahren ein Schulprojekt in Independencia in Paraguay.

