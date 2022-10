Homo-Lobby 1. Oktober 2022 / 16:42

Schon 60 Kinder angemeldet: Erster Schwulen-Kindergarten in Berlin

Die Homosexuellen-Lobby macht nicht einmal vor den kleinsten und leicht beeinflussbaren Mitgliedern unserer Gesellschaft Halt, den Kleinkindern. So soll in Berlin jetzt ein Kindergarten in einem homosexuellen Mehrgenerationenhaus eingerichtet werden.

93 Kita-Plätze für ,,LGBT”-Kinder

Von den 93 Plätzen sind schon 60 Plätze belegt, meist Kinder aus Regenbogenfamilien und Eltern mit einem Hintergrund in der Schwulen- und Lesbenszene wurden angemeldet. In der kruden Theorie der Entwickler dieser Einrichtung soll ein dreijähriges Kind also bereits über seine sexuelle Orientierung Bescheid wissen bzw. in diese Welt eintauchen.

Kinderbücher als Werkzeug zur Indoktrination

Die Frage, inwiefern sich das auf die Spiel- bzw. Lernmaterialien auswirken wird, beantwortet Marcel de Groot, der Geschäftsführer. Bei Märchenbüchern sollen statt zehn Büchern, in denen der Prinz die Prinzessin heiratet, nun auch drei Bücher vorgelesen werden, in denen der Prinz einen anderen Prinzen “findet”. Ob sich dieses Konzept wirklich durchsetzt oder ob bald nur noch Prinzen Prinzen “heiraten”, ist unklar. Wie sich das auf die Entwicklung der Kinder auswirken wird, kann man nicht abschätzen.

Pädophilie-Befürworter Rüdiger Lautmann im Vorstand

Für Wirbel hatte gesorgt, als bekannt wurde, dass Rüdiger Lautmann, ein öffentlicher Befürworter der Pädophilie, im Vorstand dieser neuen Einrichtung ist. Er ist Herausgeber des Buches ,,Lust am Kind. Porträt eines Pädophilen“, das er 1994 veröffentlichte und die Perspektive eines Pädophilen darstellte. Mittlerweile wurde von den Berliner Behörden gemeldet, dass man sich diese Organisation ansehen werde.

