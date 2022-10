Energie 3. Oktober 2022 / 09:49

Sabotage an Nord-Stream-Pipelines: Nun auch Ukraine unter den Verdächtigen

Der US-Geheimdienst CIA warnte laut Nachrichtenmagazin Der Spiegel Deutschland im Sommer vor einem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines durch die Ukraine. Ein weiterer Verdächtiger auf der Suche nach dem Schuldigen der Sabotage.

Die CIA hielt das Szenario zwar nicht für sehr wahrscheinlich – aber für wahrscheinlich genug, um Deutschland zu informieren, so der Spiegel.

Die Welt rätselt über den Täter

Fast eine Woche lang ist Gas aus der Ostsee gesprudelt. Mehrere Tonnen Erdgas sind durch die Beschädigung der Nord-Stream-Pipelines in die Umwelt gelangt. Die Auswirkungen auf das Klima waren fatal. Ungenutztes Methan ist in die Atmosphäre entwichen. Die Welt rätselt, spekuliert, debattiert, wer hinter der Sabotage der Leitungen steckt.

Mainstream macht Putin für Anschlag verantwortlich

Der Mainstream kommt schnell zum Schluss: Putin war’s! Die Welt zitiert den Politikwissenschaftler Gerhard Mangott in der Überschrift eines Artikels:

Dagegen spricht, dass Russland den Gashahn einfach zudrehen hätte können, um die Gasversorgung für Deutschland und Westeuropa zu stoppen.

Polnischer EU-Abgeordneter bedankt sich bei USA

Wie berichtet, tauchte da aber auch eine merkwürdige Nachricht bei „Twitter“ auf. Polens langjähriger Verteidigungs- und Außenminister und jetziger EU-Parlamentarier Radoslav Tomasz Sikorski schrieb:

Hintergrund: US-Präsident Joe Biden hatte im Sommer erklärt, man werde Nord Stream 2 „ein Ende setzen“. Spitzendiplomatin Victoria Nuland erklärte Ende Jänner:

Victoria Nuland: “If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward.”

pic.twitter.com/vToEJEk5Sq

— Cernovich (@Cernovich) September 27, 2022