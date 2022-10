Burgenland 3. Oktober 2022 / 13:10

Prominenter Gemeinderat in Pinkafeld: Hofer wurde „Vorzugsstimmen-Kaiser“

Prominenter Zugang im Gemeinderat Pinkafeld im Bezirk Oberwart im Burgenland. Ein „Präsident“ wird in Zukunft auch Kommunalpolitik machen.

Vom letzten auf den ersten Listenplatz

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) zieht nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Burgenland in seiner Heimatgemeinde in den Gemeinderat ein. Bei „Twitter“ freute sich Hofer über das Ergebnis:

#Kommunalpolitik Das Vorzugsstimmenwahlergebnis in meiner Heimatgemeinde hat mich vom letzten auf den ersten Listenplatz transportiert. Ich freue mich auf das kommunalpolitische Engagement. Ich war 10 Jahre lang Gemeinderat in Eisenstadt. Jetzt gibt es ein Revival im Landessüden.

#Kommunalpolitik Das Vorzugsstimmenwahlergebnis in meiner Heimatgemeinde hat mich vom letzten auf den ersten Listenplatz transportiert. Ich freue mich auf das kommunalpolitische Engagement. Ich war 10 Jahre lang Gemeinderat in Eisenstadt. Jetzt gibt es ein Revival im Landessüden. — Norbert Hofer (@norbertghofer) October 3, 2022

Hofer nimmt also das Mandat als Gemeinderat an und will – wie er auf Facebook kundtat – das Amt trotz seiner bundespolitischen Verpflichtungen mit viel Engagement ausüben.

FPÖ verteidigte zwei Mandate

Die FPÖ hat bei den Gemeinderatswahlen in Pinkafeld 8,6 Prozent geholt und damit zwar ein leichtes Minus eingefahren, aber ihre zwei Mandate verteidigt.

Das Burgenland bleibt sonst in roter Hand. In den 171 Gemeinden erzielte die SPÖ 48,8 Prozent (2017: 44,4 Prozent), die ÖVP verlor 1,96 Prozentpunkte und kam auf 39,9 Prozent. Das Abschneiden der weiteren Parteien: Die FPÖ kam auf 3,5 Prozent (2017: 6,3 Prozent), Die Grünen auf 1,6 Prozent (2017: 1,9 Prozent), die NEOS auf 0,4 Prozent und die MFG erreichte 0,5 Prozent.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, unterstützen Sie bitte das Projekt unzensuriert mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert