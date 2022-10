Finanzkrise 5. Oktober 2022 / 11:04

„Inflation, Teuerungswelle, multiples Staatsversagen“ – Vortrag über schleichende Enteignung der Bürger

Wer, wenn nicht er, weiß Bescheid, was gerade in der Welt passiert? Börsen- und Edelmetall-Experte Thomas Bachheimer ist Vortragender in Steyr in Oberösterreich.

Ruinieren wir unseren Wohlstand?

Auf Einladung der Burschenschaft Eysn zu Steyr und des Freiheitlichen Akademikerverbandes Steyr spricht Thomas Bachheimer am 13. Oktober, 19.00 Uhr, im Schwechaterhof (Leopold-Werndl-Straße 1, 4400 Steyr) zum Thema „Inflation, Teuerungswelle, multiples Staatsversagen – Ruinieren wir unseren Wohlstand und sozialen Frieden?“. Bachheimer ist nicht nur Börsen- und Edelmetall-Experte, sondern auch Chefökonom der Goldvorsorge.at, Generalsekretär des Goldstandard-Institutes und Betreiber des Netzportals bachheimer.com.

Schleichende Enteignung der Bürger

Wir leben derzeit in einer Phase von multiplen Krisen, die eine direkte Auswirkung auf das Leben der einfachen Bürger haben. Schuldenkrise der Euro-Staaten und Euro-Schwäche, Versagen der EU- Institutionen, unkontrollierte Einwanderung und damit übermäßige Belastung unserer Sozialsysteme, ausufernde staatliche Corona-Wirtschaftshilfen, Ukraine-Krise samt explodierender Energiepreise und damit einher steigende Transport- und Lebensmittelkosten. Dies alles droht in eine wirtschaftliche Rezession zu münden. Die Inflation steigt auf ein Höchstniveau und leitet eine schleichende Enteignung der Bürger ein.

Folgen für die Wirtschaft

Worauf läuft die derzeitige Entwicklung hinaus, und was sind die Folgen für unsere Wirtschaft? Was kann der Bürger in seinem Bereich machen, um sein Vermögen vor der galoppierenden Inflation und somit der Enteignung zu schützen? Thomas Bachheimer möchte an diesem Abend in Steyr versuchen, die derzeitigen multiplen Krisen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft und somit auf jeden einzelnen Bürger darzulegen und mögliche Handlungsansätze aufzuzeigen.

Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, unterstützen Sie bitte das Projekt unzensuriert mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert