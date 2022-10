Gender-Ideologie 11. Oktober 2022 / 16:51

Schwarz-Grün ermöglicht täglichen Geschlechterwechsel: Das ist Ihr Nutzen!

Im Juni legte die schwarz-grüne Bundesregierung einen Ministerratsentwurf vor, wonach sich jeder Österreicher nicht nur als „männlich“ oder „weiblich“ registrieren lassen kann, sondern auch als „divers“, „inter“ oder „offen“. Wer sein gewünschtes Geschlecht – und immerhin soll es ja noch 69 weitere geben – darunter nicht findet, kann auch „keine Angabe“ machen.

Täglich Geschlecht wechseln

Übermorgen, Donnerstag, wird dieses immens wichtige Anliegen dann ins Meldegesetz gegossen werden. Und am schönsten: Sie können dann täglich Ihr Geschlecht neu erfinden!

Fühlen Sie sich in einer dunklen Nacht in einem bereicherten Viertel in Wien doch einfach als Mann – und schon sind Sie Ihre Sorgen los! Und wer weiß, vielleicht kann man die Bilanz der Frauenmorde verbessern, indem man den Opfern einfach ihr Geschlecht abspricht?

Männer aufgepasst!

Ungeahnte Möglichkeiten eröffnet das neue Meldegesetz vor allem aber den Männern! Sind Sie Arbeitnehmer und haben Sie noch fünf Jahre zur Pension – melden Sie sich einfach als Frau und flugs, können Sie schon jetzt in die staatliche Lebensversorgung wechseln!

Zeitsparende Möglichkeiten gibt es auch für junge Burschen: Meldet Euch als Frauen und schon gibt es keine Stellung und keinen Präsenz- oder Zivildienst. Doch Achtung: Wechselt Ihr vor dem 50. Geburtstag wieder das Geschlecht, so könnte die Militärpolizei vor Eurer Türe stehen.

Karrieresprungbrett

Und schließlich bietet die schwarz-grüne Regierung Männern noch weitere Möglichkeiten: Melden Sie sich als Frau und schon erhalten Sie Vorstandsposten, politische Funktionen und Beförderungen – wegen der Quotenregelung, auf die alle gesellschaftspolitisch links stehenden Parteien und auch die einst konservative ÖVP schwören.

Und wenn Sie dann täglich wechseln zwischen den 72 Geschlechtern, haben Sie mit Sicherheit tägliche Medienaufmerksamkeit! Auch hier auf unzensuriert! Versprochen!

