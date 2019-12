Arbeitsmarktservice

Arbeitsmarkt-Algorithmus: AMS pfuschte bei Gruppenzuordnung der Arbeitslosen

Obwohl der sogenannte „Arbeitsmarkt-Algorithmus“, also die automatische Zuordnung von Arbeitslosen zu Betreuungsmodulen durch das österreichische Arbeitsmarktservice (AMS), noch gar nicht in den Regelbetrieb übergeleitet worden ist, wird diesbezüglich unter dem rot-schwarzen Führungsduo Herbert Buchinger und Johannes Kopf schon gehörig dabei gepfuscht.

Falsche Zuordnungen in der Testwoche

Allein in einer einzigen Testwoche im Oktober 2019, kam es bei nicht weniger als 28.736 Personen zu einer falschen Zuordnung der sogenannten Gruppenzugehörigkeit, wie die SPÖ-nahe Übergangsministerin im Sozialressort, Brigitte Zarfl, jetzt auf eine FPÖ-Anfrage von Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch zugeben musste:

Von Mittwoch 9.10. 2019 bis Montag 14.10.2019 waren bei 28.736 beim AMS vorgemerkten Personen falsche Gruppenzugehörigkeiten in Bezug auf die berechneten Arbeitsmarktchancen in den Datensätzen. Sie wurden fälschlicherweise der Gruppe mit mittleren Arbeitsmarktchancen anstatt der Gruppe mit niedrigen Arbeitsmarktchancen zugeordnet. Am 14.10.2019 abends wurden die korrekten Gruppenzugehörigkeiten eingespielt.