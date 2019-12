Kulturpolitik

Radetzky-Marsch für Neujahrskonzert 2020 fällt “Nazi-Wahn” zum Opfer

Seit 1946 bildet der von Johann Strauss Vater komponierte Radetzky-Marsch den Schluss- und Höhepunkt des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker. Zu den Rhythmen des seit damals in einer Bearbeitung des österreichischen Komponisten Leopold Weninger arrangierten Marsches, klatschte das Publikum stets begeistert mit.

Nazis setzen Radetzky-Marsch für “Propaganda” ein

Das soll jetzt anders werden. Denn diese Version des Marsches fiel heuer erstmals der Entnazifizierung zum Opfer. Warum dem so ist, erklärte Oliver Rathkolb, Historiker an der Universität Wien im Deutschlandfunk:

Die Nationalsozialisten haben hemmungslos alles, was gut und teuer war an Unterhaltungsmusik, Klassikmusik, solange es nicht von Juden oder Jüdinnen komponiert war, für die Musikpropaganda eingesetzt. So auch den Radetzky-Marsch.