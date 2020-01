Wien

FPÖ gegen Islamisierung Wiens: “Muhammend” bereits in drei Bezirken beliebtester Name

Die immer rascher voranschreitende Islamisierung Wiens, wird derzeit von der FPÖ und ihrem Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl im Oktober, Dominik Nepp, scharf kritisiert. Denn wie neueste Statistiken zeigen, ist der islamische Vorname “Muhammed” bereits in drei Wiener Bezirken der Beliebteste.

Keine “Stadt Muhammeds” im Herzen Europas

Insgesamt kamen knapp 20.000 Neugeborene vergangenes Jahr in Wien auf die Welt. Der Name “Muhammed” wurde dabei in den Bezirken Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und der Brigittenau am häufigsten vergeben. Alle drei genannten Bezirke weisen einen massiven Anteil an Ausländern unter den Bewohnern auf.

Eine Entwicklung, die für FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp so nicht länger hinnehmbar ist. Für ihn zeige dieser Trend eine “bedrohliche Entwicklung für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie” auf. Er wolle künftig weder in einem islamistischen Gottesstaat leben, noch, dass Wien zur “Stadt Muhammeds im Herzen Europas” wird. Die FPÖ und er werden daher nicht aufhören, für die österreichische Kultur zu kämpfen:

Bedrohliche Entwicklung für Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie.

Wir brauchen keinen islamistischen Gottesstaat und wollen keine Stadt Muhammeds im Herzen Europas.

In Wien immer mehr moslemische Kinder

In der Vergangenheit belegten die verschiedenen Schreibweisen des Namens “Mohammed” bereits immer Spitzenränge in den Namensvergaben der Hauptstadt. Eine Zeit lang versuchte die Stadt Wien gar, die Statistiken umzuschreiben, damit dies nicht ersichtlich werde.

Und auch die Neujahrsbabys der vergangenen Jahre waren in Wien häufig Kinder moslemsicher Migranten – unzensuriert berichtete.