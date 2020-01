Die Grünen

Ende des Koalitionsfriedens? Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer stichelt bereits gegen Kurz

Die Misstöne zwischen den beiden neuen Regierungsparteien ÖVP und Grüne werden immer lauter. Von der grünen Basis und Jugend, über grüne Gewerkschafter und Nationalratsabgeordnete und nun auch bis hin zur Neo-Klubobfrau Sigrid Maurer, wird direkt und indirekt Kritik am türkisen Koalitionspartner geübt.

Maurer gefällt Tweet gegen Kurz

Auffällig war dieser Tage ein “Like” von Sigrid Maurer für einen Tweet auf Twitter, der sich offensichtlich gegen ÖVP-Chef und Kanzler Sebastian Kurz richtete. Christoph Schütter, Vorstandsmitglied der linken Partei “Der Wandel”, schrieb auf der Plattform einen sarkastischen Text, der sich gegen Kurz und seine Kritik an der “Seenotrettung” im Mittelmeer für Migranten richtete.

In dem Text unterstellt Schütter Kurz in satirischer Weise, dass dieser das Ende der Bergrettung verkündet, da sich Menschen sonst absichtlich in Bergnot begeben würden:

Tja, @sigi_maurer liked mal diesen Beitrag. Komisch, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Mitglied des Koalitionspartner‘s handelt. pic.twitter.com/mLAf9lOV9w — Matthias Schweiger (@BusinessSchwei5) January 7, 2020

Ein “Gefällt mir” erhielt er dafür von Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen. Dass die Grünen ihren nunmehrigen Koalitionspartner ÖVP derart brüskieren, wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein.