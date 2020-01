Die Sorgen der Neos: Wo soll die Regenbogenbank aufgestellt werden?

Mit der Anfrage der Bezirkszeitung an FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler in Wien-Simmering, warum die so genannte Regenbogenbank nicht auf einem stark frequentierten Platz im Bezirk steht, ist eine Diskussion um die Aufstellung dieser Sitzgelegenheit entbrannt.

Neos bestellen, Bürger bezahlen

Bestellt hatten diese bunte Bank, die mit Regenbogenfarben bemalt weltweit für die Bewegung der Schwulen und Lesben steht, die Neos. Ihr Antrag im Bezirksparlament wurde – entgegen der Zustimmung der Freiheitlichen – mehrheitlich angenommen. Neben den Neos stimmten auch die Grünen und die Sozialdemokraten dafür, bezahlt haben die Summe von rund 500 Euro die Steuerzahler aus dem Bezirksbudget.

Dem nicht genug, äußerten die Neos in ihrem Antrag auch noch den Wunsch, die Regenbogenbank an einem stark frequentierten Ort aufzustellen. Sie nannten den Enkplatz, den Simmeringer Platz oder den Gasometerbereich als idealen Ort für diese Sitzgelegenheit. Weiters verlangten die Neos eine “erklärende Plakette” auf der Bank. Text dafür lieferten sie allerdings keinen.

Bezirkschef Stadler: “Habe aus Not eine Tugend gemacht”

Tatsächlich landete die Regenbogenbank aber in der Neugebäudestraße, was den Neos aber offensichtlich nicht passt. Bezirksvorsteher Stadler nahm dazu auf seiner Facebook-Seite Stellung:

Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und die so genannte Regenbogenbank, die von den Neos im Bezirksparlament beantragt wurde, in der Neugebäudestraße aufgestellt. Dort hatten sich ältere Personen eine Sitzgelegenheit gewünscht, weil ihnen der Weg zum Arzt in der Florian-Hedorfer-Straße zu lang war. Nun dürfte eine Diskussion im Gang sein, warum diese bunte Bank nicht auf einem stark frequentierten Ort steht. Ganz einfach: Auf dem Enkplatz bestand kein Bedarf, auf dem Simmeringer Platz gibt es nur Bänke mit Betonbefestigung und beim Gasometer hat der Bezirk nicht ausreichend öffentliche Flächen zur Verfügung. So eine Bank kostet an die 500 Euro, also haben wir sie dort hingestellt, wo sie wirklich gebraucht wird und das Geld aus dem Bezirksbudget verantwortungsvoll eingesetzt.