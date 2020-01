Oberösterreich

Weil er anderes Quartier wollte: Irakischer Asylwerber drohte mit Mord und Brandstiftung

Aufgrund von Streitigkeiten betreffend einer von ihm gewünschten Verlegung in eine andere Unterkunft bedrohte ein 32-jähriger irakischer Asylwerber am gestrigen Donnerstag seine Unterkunftgeberin in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) mit dem Umbringen. Der Asylwerber sagte auch, dass er den Beherbergungsbetrieb anzünden werde, sollte seiner Forderung nicht nachgekommen werden.

Erfolgreiche “Verlegung” ins Gefängnis

Der Sachverhalt wurde von einem anwesenden Zeugen wahrgenommen, dieser verständigte die Polizei. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 32-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Insofern war sein Wunsch nach Verlegung also erfolgreich. Ob und wann der gewaltbereite “Schutzsuchende” in seine Heimat “verlegt” wird, ist leider nicht bekannt. Quelle: LPD Oberösterreich