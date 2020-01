Kronen Zeitung

“Kronen Zeitung” deutet in Klage gegen “unzensuriert” mehr als 10.000 Abo-Kündigungen im November an

Die Klage die uns die “Kronen Zeitung” übermittelte, konkret sind die klagenden Parteien die KRONE-Verlags GmbH & Co. KG sowie die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, könnte für diese ein ziemlicher Bumerang werden. Geklagt wurde, weil “unzensuriert” über eine Information, die aus dem Inneren der Kronen Zeitung gekommen ist, berichtet hat. Laut dieser Information kam es in letzter Zeit zu etwa 70.000 Abonnement-Beendigungen.

Mindestens 10.000 Abo-Kündigungen im November

In der Klage führt die “Kronen Zeitung” aus:

Wegen des Inhalts der Berichterstattung werden durchschnittlich ca 1% der Abonnementverträge aufgekündigt, wobei dies nur teilweise die politische Berichterstattung betrifft. Von Anfang November bis zum 25.11.2019 erfolgten lediglich ca 100 “FPÖ-motivierte” Kündigungen“

Der Anwalt der “Kronen Zeitung” (Kläger sind die KRONE-Verlags GmbH & Co. KG sowie die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG) erklärt in der Klagsschrift somit Folgendes:

Wegen des Inhalts werden durchschnittlich nur ca 1% der Abonnementverträge gekündigt (gemeint ist wohl nicht ein Prozent der Abo-Verträge, sonst gäbe es keine Abos mehr, sondern der “Kündigungsgrund” bei einer Auflösung des Abos) und davon ist nur teilweise die politische Berichterstattung gemeint. Und weiters (vermutlich wieder nur ein Teil) “FPÖ-motivierte” Kündigungen und diese sind 100. Wenn also 100 nur ein Teil der Kündigungen wegen der politischen Berichterstattung ausmacht und diese wiederum nur ein Teil der Kündigungen wegen des Inhaltes sind, dann könnten die inhaltlich motivierten Kündigungen deutlich über der genannten Zahl von 100 liegen. Angenommen es wären 200, dann ist es nur im Zeitraum vom 1.bis 25. November 2019 zu 20.000 Abokündigungen gekommen (da ja die 200 nur ein Prozent ausmachen, und hundert Prozent dann eben die 20.000). Selbst wenn wir nur die bestätigten 100 Kündigungen nehmen, wären dann 100 Prozent zumindest 10.000 Abo-Kündigungen.

Der Unzensuriert-Informant sprach von 70.000 in letzter Zeit, wir nahmen den Zeitraum seit “Ibiza” (17. Mai 2019) an. Das wären dann bis zum 1. November mehr als 160 Tage. Wenn also, wie den Ausführungen des Anwalts zu entnehmen ist, in 25 Tagen mindestens 10.000 Kündigungen erfolgt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass in 185 Tagen (Zeitraum “Ibiza” bis 25. November) die uns von unserem Informanten zugetragen Zahl von 70.000 Abo-Kündigungen tatsächlich stimmen. Mehr noch, es könnten durch die vom Anwalt vorgelegten Zahlen sogar wesentlich mehr gewesen sein. Um das zu verifizieren, haben wir die “Kronen Zeitung” um Stellungnahme ersucht:

Können Sie das bestätigen? Falls nein, wieviele Abo-Kündigungen bzw. Abos, die anderweitig beendet

wurden (Zeitablauf, …), gab es seit dem Mai 2019? Haben Sie geklagt, weil unzensuriert nur von 70.000 Abokündigungen geschrieben hat, es in Wahrheit aber wesentlich mehr sind? Müssen Sie wegen etwaiger finanzieller Einbussen Kündigungen aussprechen? Erwarten Sie eine finanzielle Kompensation durch Mehreinnahmen für Inserate, vor allem aus Inseraten der heute angelobten türkis/grünen Regierung?

Wie bereits bei zwei ähnlichen Anfragen blieb auch dieses Mal eine Antwort aus.

Damit wird ziemlich klar, wieso unser Anwalt in der Klagsbeantwortung davon schreibt, dass der Verdacht enstehen könnte, dass durch die Formulierung des Unterlassungsgebotes “unzensuriert” „mundtot“ gemacht werden soll.