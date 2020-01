China

Coronavirus: Hacker-Gruppe Anonymus wirft Chinas Regierung Desinformation vor

Das in China ausgebrochene Coronavirus hat jetzt auch die Hacker-Gruppe Anonymus auf den Plan gerufen. Anonymus nimmt in einer Video-Botschaft die chinesische Regierung ins Visier. Konkreter Vorhalt ist, dass das kommunistische Regime in Peking die Berichterstattung via Zensur im Zusammenhang mit der aufgetretenen Seuche zurückhält und sogar verfälscht.

So sollen Fakten über die Ausbreitung des in manchen Fällen tödlichen Coronavirus und die Situation in den Quarantänegebieten vom staatlichen Zensurapparat unterdrückt werden. Auch sollen konkrete Maßnahmen der Gesundheitsbehörden zu spät und ohne klaren Notfallplan in Gang gesetzt worden sein.

Wenige Todesfälle eine Falschmeldung?

Insbesondere die offiziellen Berichte der Gesundheitsbehörde, dass bisher nur wenige Tote durch das Coronavirus zu beklagen sind, werden durch Anonymus als Falschmeldung qualifiziert. Videos und Fotos aus den Krisenregionen würden eine ganz andere Sprache sprechen. Die Verbreitung dieser Informationen in den sozialen Netzen würden aber durch die Chinesen verhindert werden.