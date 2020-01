Bundesregierung

ÖVP-Ministerin Edtstadler färbt Kulturinstitutionen am letzten Tag um

Am letzten Tag ihrer Amtszeit als Kulturministerin griff Karoline Edtstadler noch einmal so richtig in den Farbtopf und färbte die Kuratorien des Museums Albertina, des Technischen Museums und des Museums für Angewandte Kunst um. Der ÖVP-nahe Ex-Raiffeisen-Generalanwalt und Ex-Flüchtlingskoordinator Christian Konrad, der Ex-SPÖ-Klubobmann und Volksanwalt Peter Kostelka und der ehemalige Vranitzky-Kabinettschef und Verbund-Manager Hannes Sereinig mussten überfallsartig ihren Hut nehmen.

Unter Türkis-Blau wurde hier nicht umgefärbt und die aus der alten Ära der SPÖ/ÖVP-Koalition vorhandenen Funktionäre im Amt belassen. Edtstadler wollte vor der Amtsübernahme durch die Grüne Ulrike Lunacek, die jetzt als Staatssekretärin im Vizekanzleramt für Kunst und Kultur zuständig ist, wohl noch machtpolitische Fakten schaffen.

Kunsthistorikerin Hammer-Tugendhat sagte Edtstadler ab

Die Position von Christian Konrad wollte Edtstadler noch schnell mit der Kunsthistorikerin Daniela Hammer-Tugendhat besetzen. Diese soll aber laut Medienberichten abgesagt haben. Hammer-Tugendhat ist nicht nur Kunsthistorikerin, sondern auch Mutter von Lukas Hammer, einem grünen Nationalratsabgeordneten.