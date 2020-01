Syrer wollte nach Büroschluss ins AMS und schlug auf Mitarbeiter ein

Die Polizei nahm den 24-Jährigen vorübergehend fest. Weil der Mann kein Deutsch spricht (was macht er dann beim AMS?), muss jetzt erst ein Dolmetscher gesucht werden. Vielleicht erklärt ihm dieser dann auch, was in Mittteleuropa Öffnungszeiten und Termine sind. Unfassbar: Bis dahin ist der Schläger auf freiem Fuß! Eigenartig: In den aktuellen Presseaussendungen der Wiener Polizei findet sich kein Wort zu dem Vorfall.

Hausverbot in allen Wiener AMS-Filialen