Trotz Fußfessel: Verurteilter Ex-Bürgermeister Schaden (SPÖ) gibt den „Theatermacher“ in Salzburg

Privilegierter Verurteilter: Trotz Fußfessel, mit der Ex-Bürgermeister Schaden seine einjährige unbedingte Haft in Hausarrest absitzen soll, will sich dieser in einem Theaterstück rund um die Flüchtlingskrise 2015 als Zeitzeuge künstlerisch einbringen.

Foto: Ctruongngoc / Wikimedia (CC-BY-SA-3.0)