US-Wahl-2020

Linksaußen-Sanders holt Nevada bei Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur

Für den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden und seine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten sieht es von Runde zu Runde düsterer aus. Bei den jüngsten Vorwahlen der Demokraten in Nevada verwies ihn der links-außen Kandidat Bernie Sanders neuerlich auf die Plätze. Während Sanders auf stolze 46,6 Prozent der abgegeben Demokraten-Stimmen kam, musste sich Barack Obamas Ex-Vize Biden mit 19,2 Prozent mit dem zweiten Platz begnügen.

Es folgten Pete Buttigieg mit 15,4 Prozent, Elizabeth Warren mit 10,3 Prozent, Amy Klobuchar mit 4,5 Prozent und Tom Steyer mit 3,8 Prozent. Noch ist das Rennen offen, alle schauen gespannt auf den sogenannten Super-Dienstag am 3. März.

Super-Dienstag könnte Demokraten-Entscheidung bringen

Am 3. März wird gleich in 13 US-Bundesstaaten eine Vorwahl der US-Demokraten stattfinden. Mit dabei wird dort zum ersten Mal auch Michael Bloomberg auf dem Wahlzettel der Demokraten stehen. Dabei geht es um so wichtige Bundesstaaten wie Kalifornien oder Texas, die auch bei den im November stattfindenden Präsidentschaftswahlen zu den Staaten mit den meisten Wahlmännerstimmen zählen. Nach dem Super-Dienstag wird bei den US-Demokraten jedenfalls klarer, wer gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump antreten könnte.

Politische Beobachter rechnen mit jeweils zwei potenziellen Präsidentschaftskandidaten, die nach diesen Vorentscheidungen noch im Rennen sein könnten: Sanders und Bloomberg oder Sanders und Biden. Scheitert Biden, dann wäre das wohl das Ende seiner Politiker-Karriere.