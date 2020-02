Verfassung

Beamtenbund stellt klar: AfD-Mitglieder dürfen im öffentlichen Dienst arbeiten

Der Landesvorsitzende des Thüringer Beamtenbundes, Helmut Liebermann, hat nun erklärt, dass die Tätigkeit als AfD-Funktionär kein Grund ist, einen Beamten aus dem öffentlichen Dienst zu entlassen. “Die AfD-Mitgliedschaft alleine ist kein Hinderungsgrund, den Beamtenstatus nicht ausüben zu können, solange es sich um eine Partei handelt, die zugelassen ist und nicht verboten ist”, sagte Liebermann am Dienstag dem MDR.

MDR brachte Amoklauf mit AfD in Verbindung

Zuvor hatte der Sender gefragt: “Nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau werden jetzt immer mehr Stimmen laut, die fordern, dass AfD-Funktionäre nicht im öffentlichen Dienst stehen sollten. Die AfD habe eine demokratiefeindliche Haltung, heißt es. Aber können AfD-Funktionäre wegen ihrer Parteimitgliedschaft aus dem Beamtentum ausgeschlossen werden?” Auch hier wurde scheinbar versucht, einen Zusammenhang zwischen einem geistesgestörten Amokläufer und einer völlig friedlichen Partei herbeizuschreiben. Auch wenn der MRD das natürlich bestreitet und auf eine diesbezügliche Nachfrage antwortete:

Dennoch möchten wir betonen, dass der Einstieg des Artikels nicht den Zusammenhang von AfD mit dem Anschlag in Hanau herstellt, sondern lediglich wiedergibt, dass in der Gesellschaft genau darüber gesprochen wird. Ganz konkret geht es bspw. um die Aussagen von Politikern in verschiedenen Medien, wie Ralf Stegner, der sagte “AfD-Funktionäre haben im öffentlichen Dienst nichts zu suchen.” oder vom CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg, der sagte “Gerade vom öffentlichen Dienst erwartet man ein klares Bekenntnis für unsere und das bedeutet diese Demokratie. Ein Mitschwimmen bei der AfD geht da nach meiner Meinung nicht.“ Freundliche Grüße aus der MDR.de-Redaktion