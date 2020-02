Coronavirus

Coronavirus: Regierung verschenkt Schutzmasken an China, bei uns droht Knappheit

Das Coronavirus hat seit einigen Tagen auch Österreich erreicht. Mittlerweile sind mehrere Menschen hierzulande daran erkrankt und einige unter Quarantäne gestellt. Atemschutzmasken werden in vielen Städten knapp, in den meisten Apotheken sind sie bereits ausverkauft. Dennoch schickte die schwarz-grüne Bundesregierung kürzlich zahlreiche der massiv nachgefragten Masken nach China.

Atemschutzmasken nach China geflogen

In einer gemeinsamen Aktion des Sozial- und des Innenministeriums, wurden am 22. und 23. Februar insgesamt 27 Tonnen medizinisches Material nach China geflogen, um damit dort das Coronavirus einzudämmen. Der Hauptanteil der Lieferung umfasste Atemschutzmasken, medizinische Handschuhe, Schutzbrillen sowie Desinfektionsmittel.

Diese Solidarität ist angesichts der steigenden Fälle in Europa und Österreich allerdings fragwürdig, wie einige erboste Bürger bereits in den sozialen Netzwerken anmerken und kritisieren. Denn in heimischen Apotheken und Spitälern dürfte ein akuter Mangel an Atemschutzmasken herrschen, so etwa in Linz oder Klosterneuburg. Und auch in Wien berichten immer mehr Apotheken, dass Schutzmasken ausverkauft seien.

Fraglicher Nutzen von Schutzmasken

Der tatsächliche Nutzen von zumindest Einmal-Atemschutzmasken ist allerdings umstritten. Experten betonen, dass diese keinen Schutz gegen Viren und die Ansteckung damit bieten. Das Robert-Koch-Institut in Berlin betont, dass es “keine hinreichende Evidenz” dafür gebe, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für gesunde Menschen deutlich verringere.

Man bräuchte schon eine Spezial-Maske, die Feinstaub, Rauch und Flüssigkeitsnebel abhält, um sich effektiv zu schützen. Und auch dann muss diese richtig angebracht sein und regelmäßig gewechselt werden.