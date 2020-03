Migrationskrise

Kurier verbreitet Fake News über erschossenen Flüchtling in Griechenland

Wie sehr Mainstream-Medien Stimmung für die tausenden Migranten machen, die derzeit mit aller Gewalt versuchen, von der Türkei nach Griechenland durchzubrechen, beweist einmal mehr der Kurier. Reißerisch titelte die Tageszeitung in ihrer Onlineausgabe kurzzeitig “Griechische Soldaten erschießen Flüchtling”. Dabei handelt es sich um plumpe Fake News.

Kurier übernimmt ungeprüfte Falschmeldung

Ein derzeit in den sozialen Netzwerken kursierendes Video, welches angeblich einen angeschossenen Flüchtling an der türkisch-griechischen Grenze zeigt, war für den Kurier Grund genug, daraus sofort eine Skandalmeldung zu produzieren. Man berief sich in dem Artikel auf einen BBC-Journalisten vor Ort, der angeblich bestätigt hat, dass das griechische Militär einen syrischen Flüchtling aus Aleppo beim gewaltsamen Überwinden der Grenze erschoss.

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.

One syrian man was shot dead by Greek border guards. Here is the video.@akhbar pic.twitter.com/LIM5L8d03h

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 2, 2020