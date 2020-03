Konsumentenschutz

FPÖ fordert endlich Finanzierungsgarantie für Verein für Konsumenteninformation

Aktuell hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz den Verein für Konsumenteninformation (VKI) damit beauftragt, eine eigene Hotline für reiserechtliche Fragen im Zusammenhang mit der „Weltseuche“ Coronavirus einzurichten. Die Hotline ist von Montag bis Sonntag, von 9 bis 15 Uhr, unter der Nummer 0800 201 211 für die Konsumenten erreichbar. In diesem Zusammenhang erinnert FPÖ-Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm den zuständigen Minister Rudolf Anschober und die schwarz-grüne Bundesregierung insgesamt an die immer noch ausstehende mittel- und langfristige Finanzierungsgarantie von Seiten des Bundes an den VKI.

Aktuell würde der VKI in Sachen Informationspolitik, im Zusammenhang mit dem Coronavirus, in Abstimmung mit dem Konsumentenschutzministerium eine wertvolle Unterstützung geben. Deshalb sollte laut FPÖ ein solider Konsumentenschutz in der Organisationsform des VKI und dessen finanzieller und personeller Weiterbestand ein Gebot der Stunde sein.

FPÖ/SPÖ-Antrag für ein VKI-Finanzierungsgesetz liegt im Parlament

FPÖ-Konsumentenschützer Peter Wurm erinnert daran, dass ein entsprechender FPÖ/SPÖ-Antrag für ein VKI-Finanzierungsgesetz im Parlament liegen würde. In diesem Zusammenhang sind der ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Peter Weidinger und die grüne Ulrike Fischer herzlich dazu eingeladen, diese parlamentarische Initiative zu unterstützen.

Für das am 18. März 2020 zur Präsentation anstehende Budget 2020 erwartet sich die FPÖ von Seiten des Konsumentenschutzminister Anschober jedenfalls ein deutliches budgetäres Zeichen für die mittel- und langfristige Finanzierung des VKI.