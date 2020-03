GIS-Gebühren

FPÖ-Chef Hofer zeigt es vor: Fernseher ganz einfach GIS-frei machen!

Die Kampagne der FPÖ zur Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren ist derzeit in aller Munde. Neben der Online-Petition www.wegmitgis.at und parlamentarischem Druck auf die schwarz-grüne Regierung, startete die Partei auch eine breite Aufklärungs-Initiative, die Bürgern zeigen soll, wie sie künftig keine GIS-Gebühr mehr bezahlen müssen und damit mehr als 300 Euro pro Jahr sparen.

Norbert Hofer wird GIS-frei

So können sich etwa sozial schwache Bürger von der GIS-Gebühr befreien lassen, die FPÖ bietet hier explizite Hilfestellung und Beratung an. Aber auch seinen bestehenden Fernseher kann man ganz einfach “GIS-frei” machen. Wie das geht, zeigt aktuell FPÖ-Chef Norbert Hofer anhand seines eigenen Fernsehers in einem Video:

Eine spezialisierte Firma baute im Haus des FPÖ-Politikers einfach den Tuner aus dem Fernseher aus. Somit entfallen künftig auch die GIS-Gebühren an den ORF. Diese Maßnahme lässt sich übrigens an jedem Fernseher vornehmen!

Unzensuriert verlost GIS-freien Fernseher!

Alternativ kann man natürlich auch einen GIS-freien Fernseher erwerben. Denn GIS-freies Fernsehen ist legal und preiswert. Zwei Anbieter dieser Produkte haben unzensuriert exklusiv jeweils ein top-aktuelles Gerät für ein Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Wir verlosen kurz vor Ostern (am 1. April – kein Aprilscherz!) diese beiden Geräte unter allen unzensuriert-Lesern, die am Gewinnspiel teilnehmen. Das Formular kann hier ausgefüllt werden.