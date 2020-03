Linksextremismus

Coronavirus: Linksextremisten rufen zu Plünderungen und Aufständen auf

Jetzt rufen sich auch die Linksextremisten im Zusammenhang mit dem Coronavirus wieder in Erinnerung. Auf ihrer Online-Plattform Indymedia ruft die extreme, anarchistische Linke in einem Artikel vom 16. März zu Plünderungen und Aufständen auf (Rechtschreibfehler im Original):

Linksextreme wollen Ausgangssperren bekämpfen

Damit nicht genug, rufen die Linksextremisten auf Indymedia auch zum Durchbrechen der Ausgangssperren auf, auch wenn das die Gefahr einer Infizierung bedeutet:

…. im durchbrechen der ausgangssperren. schafft orte der diskussion, obwohl das die gefahr der infizierung bedeutet. stellt eure angst zurück. steht füreinander ein. übernehmt verantwortung weit über eure wg, eure familie hinaus. achtet auf die nazis – gebt ihnen richtig zunder, wenn sie gegen migrant*innen, gegen arme vorgehen. zeigt alternativen auf. zur staatlichen politik der herrschaftsicherung. zu den reaktionären konzepten, die in krisen raum nehmen. verteidigt jeden ort mit all euren fähigkeiten. handelt unberechenbar. zwangsräumungen, krieg, klimazerstörung, morde an den europäsichen grenzen, hanau – all das läuft weiter.zögert nicht die zeichen der zeit richtig zu deuten. wer jetzt handelt macht vielleicht fehler, ein fehler sicher macht, wer jetzt nicht handelt. die konterrevolution ist sich so stark am formieren, das wir über uns hinaus wachsen lernen müssen.